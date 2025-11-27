GROSSETO – In tutta la provincia i Carabinieri stanno intensificando presenza e controlli nei centri cittadini, teatro negli ultimi giorni di episodi di violenza che hanno di nuovo, come in passato, acceso i riflettori in tema di sicurezza.

Nell’immediatezza di questi eventi, e nel contesto delle intese raggiunte all’ interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paola Berardino, i Carabinieri hanno immediatamente risposto, organizzando servizi incentrati nell’arco pomeridiano/serale, con pattuglie in modalità appiedata, a bordo di auto e anche in bicicletta, strumento leggero e utile per coprire zone difficilmente percorribili con le vetture.

In particolare, le zone più battute su Grosseto sono state via Roma, via Fallaci, piazza della Vasca, via Matteotti e Mura medicee, nonché la frazione di Marina di Grosseto.

Massicci anche gli impieghi su Orbetello, dove è stato fatto ampio ricorso a equipaggi anche in abiti borghesi, in chiave di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state controllate oltre 100 persone e presi contatti diretti con i responsabili di diversi esercizi commerciali, anche al fine di intercettare problematiche emergenti e il “sentiment” che anima gli operatori che ogni giorno hanno un diretto impatto con le problematiche del territorio.

Una prevenzione che su Grosseto sta portando miglioramenti generali, mentre su Orbetello ha portato, alcuni giorni fa, all’arresto di un giovane per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. gli operanti, dopo un discreto servizio di osservazione, hanno intercettato il ragazzo mentre scendeva da un autobus di linea, trovandolo in possesso di mezzo chilo di hashish. A casa è stato trovato un bilancino di precisione e contanti ritenuti provento di attività illecita.