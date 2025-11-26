GROSSETO – E’ già aria di derby tra Circolo Pattinatori Grosseto e Innocenti Costruzioni Follonica nel campionato di serie A1 hockey, di scena sabato 29 novembre alle 20,45 sulla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio (foto d’archivio E. Giacomi). Le due cugine si presentano a questa gara, valida per la nona giornata di andata, con gli stessi punti, 11 e questo rende ancora più affascinante il duello

La segreteria del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 comunica i prezzi dei biglietti:

– biglietto unico 10 euro

– ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni.

Le biglietterie della pista Mario Parri apriranno alle 19.45; per i sostenitori follonichesi l’accesso è da via dell’Oro con ingresso indipendente al settore ospiti, che avrà a disposizione, come di consueto, un servizio bar.