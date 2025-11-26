BAGNO DI GAVORRANO – Nuovo comunicato dell’Us Follonica Gavorrano. La società mineraria comunica che sono in vendita i biglietti per la 14esima giornata di campionato di Serie D girone E contro lo Sporting Club Trestina, in programma domenica 30 novembre alle 14,30 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano.

I biglietti sono disponibili in prevendita fino a sabato 29 novembre alle 19:00, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets.

Il giorno della partita, domenica 30 novembre, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, al costo di 15 euro (intero). I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.