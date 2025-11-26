BAGNO DI GAVORRANO – È stato scoperto ieri, martedì 25 novembre, il corpo senza vita di un uomo di 73 anni che da tempo abitava in un camper. Il mezzo era parcheggiato dietro alcuni garage del paese, in una zona tranquilla dove l’anziano era conosciuto da molti residenti.

L’uomo era solito ogni mattina fare colazione al bar del paese. Proprio la sua improvvisa assenza aveva destato preoccupazione tra gli amici, che da alcuni giorni non lo vedevano più e avevano iniziato a temere il peggio.

Ieri pomeriggio alcuni conoscenti hanno deciso di andare a controllare, raggiungendo il camper. Una volta aperto il mezzo, si sono trovati davanti una scena drammatica: il 73enne giaceva riverso a terra, ormai privo di vita. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso. Dai primi elementi non emergerebbero segni di violenza e l’ipotesi più probabile è quella di un decesso per cause naturali.