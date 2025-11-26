GROSSETO – «È un tappeto, ma di escrementi e deiezioni» così alcuni medici, amministrativi e infermieri dell’ospedale Misericordia raccontano la situazione all’entrata dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Un problema che, come ricorderete, avevamo sollevato anche qualche giorno fa.

Gli storni hanno scelto (tra gli altri) gli alberi di cui è circondato il Misericordia. Peccato che a sera, dopo i loro giri diurni in campagna per rifocillarsi, tutto quello che si trova sotto gli alberi in cui si rifugiano la sera venga “bersagliato” dai loro escrementi. Compreso chi passa di lì.

«Qualche mattina fa le mattonelle che si trovano prima dell’ingresso dell’ospedale sono state ripulite dalla ditta con l’idropulitrice. A sera la situazione era di nuovo la stessa, penne, piume, guano. E tutto questo proprio dove c’è più passaggio, tanto che, da sotto le scarpe, viene portato all’interno dell’ospedale. Qualcuno è stato “bersagliato”. Ogni poco qualcosa cade giù. Ma questo sarebbe il minimo, quel che preoccupa sono le ripercussioni igienico sanitarie di questa situazione».