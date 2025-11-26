ORBETELLO – Passano dalle 44 del 2024 alle 38 del 2025 le sanzioni accertate dalla polizia municipale di Orbetello per trasgressioni di vario genere registrate nel conferimento dei rifiuti da parte della cittadinanza, sia grazie al presidio del territorio che alle telecamere e-killer.

Dai dati forniti dalla municipale dei 76 filmati delle videocamere e-killer visionati nel 2024, sono 44 le sanzioni accertate, mentre nel 2025 si registra un lieve calo con 38 sanzioni, 29 ad Ansedonia e dintorni 5 a Giannella, 2 a San Donato, 2 nel centro storico di Orbetello.

«Un trend che si conferma positivo – commenta l’assessore con delega ad ambiente e rifiuti del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – l’utilizzo delle telecamere è una strategia che l’amministrazione sta attuando per educare il cittadino a una gestione più consapevole e responsabile del rifiuto e a un uso più consapevole dei cassonetti. Alcune delle sanzioni più comuni, infatti, sono l’errato conferimento e l’abbandono. Spesso si intasano le bocche dell’indifferenziato che sono piccole per un motivo, cioè che il sacchetto dell’indifferenziato, al netto di una corretta differenziazione del rifiuto, dovrebbe essere di dimensioni molto piccole e chi conferisce sacchi troppo grandi nella migliore delle ipotesi rischia di intasare il cassonetto, impedendo ad altri il corretto conferimento, nelle peggiori o li getta in altri contenitori adibiti alla differenziata o addirittura li abbandona per terra. Sottolineiamo perciò che l’apertura del cassonetto è calibrata secondo uno studio preciso che si basa sul calcolo della differenziazione del rifiuto».

«Il posizionamento delle telecamere, inoltre – aggiunge Poccia – segue una precisa strategia, in base cioè ai periodi dell’anno, alle zone che, secondo i nostri dati, sono teatro di maggiori abbandoni. E’ importante capire, quindi, che sul nostro territorio non esistono zone franche: le telecamere possono essere posizionate sia in aperta campagna, che nelle zona di Giannella o di Ansedonia, sia nei centri abitati delle frazioni che nei centri storici, a seconda delle statistiche degli abbandoni o a seconda delle zone considerate più a rischio. In previsione dell’apertura del nuovo centro di conferimento alle Topaie, poi, abbiamo provveduto a un adeguamento delle sanzioni in quanto, in alcuni casi la sanzione di 500 euro è risultata eccessiva, in altri insufficiente, perciò sono state ricalibrate sulla base delle violazioni: un errato conferimento, per esempio, non può essere sanzionato come l’abbandono di un rifiuto speciale».

«Stiamo cercando con tutti i mezzi possibili – conclude l’assessore – di andare incontro ai bisogni della cittadinanza anche con incontri formativi sulla gestione del rifiuto, alcuni si sono già svolti e il prossimo è in programma il 27 novembre ad Albinia. Stiamo cercando di affrontare la questione a 360 gradi, sia attraverso un’azione di controllo che formativa, ma anche procedendo alla progressiva ricollocazione e sostituzione dei cassonetti con altri di ultima generazione, più funzionali, che auspichiamo siano utili per arginare alcune problematiche, tra cui la presenza dei ratti. La visione della gestione dei rifiuti quindi è ampia, sia grazie al prezioso contributo degli uffici che all’importante lavoro fatto in sinergia sia con la Polizia Municipale che con Sei Toscana, per operare a tutto tondo compresa la riqualificazione del decoro urbano con l’installazione dei nuovi cestini»