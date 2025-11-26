GROSSETO – Il Panathlon Club Grosseto si prepara a celebrare le eccellenze sportive maremmane nella tradizionale “Conviviale di Gala”, in programma venerdì 28 novembre alle ore 20 presso l’Hotel Granduca di Grosseto.

Un appuntamento molto atteso, curato nei minimi particolari dal presidente Franco Rossi e dal consiglio direttivo, che anche per l’edizione 2025 ha raccolto il lavoro della giuria composta da giornalisti sportivi locali e soci del club.

Il prestigioso Trofeo Panathlon 2025 sarà assegnato ad Ambra Sabatini, medaglia d’oro nei 100 metri T63 ai Mondiali Paralimpici 2025 di Nuova Delhi. Un riconoscimento che premia ancora una volta la straordinaria carriera della velocista grossetana, simbolo di determinazione, talento e valori sportivi.

Premi di Merito

Pardo Mati – Miglior centrale dei Mondiali Volley U21 2025, medaglia d’oro con la nazionale italiana.

Mattia Porro – Campione italiano ai Campionati Paralimpici 2025 nel tennis tavolo (medaglia d’oro).

Atletica Grossetana Banca Tema – Per gli eccellenti risultati ottenuti nella stagione 2024/2025.

Premi Speciali

Francesco Luzzetti – 50 anni di attività nel Torneo Passalacqua: dirigente UISP, arbitro e allenatore.

Teresa Aufiero – Oro ai Campionati Europei Master nella marcia F 80 sui 5 km e 10 km.

Gioia Carrino – Ginnasta dell’ASD Artistica Grosseto, vincitrice del Campionato Italiano Silver 2025 della Federazione Ginnastica d’Italia.

Premio Scuola e Sport

Rachele Perna – Campionessa italiana Under 17 di pugilato nella categoria 60 kg.

Premio Fair Play

Riccardo Loffredo – Calciatore del Campagnatico Arcille (Coppa Toscana 1ª Categoria) – Durante una gara contro l’Argentario, caduto in area avversaria, ha corretto l’arbitro che aveva assegnato un rigore inesistente, dichiarando: «No rigore, sono scivolato». Un gesto di autentico fair play che incarna i valori più puri dello sport.

La serata del 28 novembre sarà l’occasione per rendere omaggio agli atleti e ai dirigenti che, con impegno e passione, hanno dato lustro allo sport grossetano, nel segno dei valori panathletici di etica, rispetto e promozione della cultura sportiva.