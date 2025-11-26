GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 26 novembre 2025
Ariete diretto: oggi la sincerità ti premia.
Toro calmo: ma più pronto a dire la tua.
Gemelli, segno del giorno, sarà comunicativo, curioso, reattivo: oggi parli, ascolti, scrivi, ti muovi come solo tu sai fare.
Consiglio escursione: visita Montecristo di Massa Marittima, tra colline e sentieri, dove ogni curva è una nuova storia da raccontare.
Cancro riflessivo: ma anche propositivo.
Leone aperto: oggi accogli ogni idea con entusiasmo.
Vergine precisa: ma oggi anche più ironica.
Bilancia socievole: bene i contatti con l’esterno.
Scorpione attento: ma oggi scegli la leggerezza.
Sagittario vivace: il tuo umore è contagioso.
Capricorno lucido: oggi puoi risolvere una questione pratica.
Acquario pronto a nuove collaborazioni.
Pesci creativi: una tua intuizione piace a molti.