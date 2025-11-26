GROSSETO – Storie vere, risate spontanee e quella saggezza semplice che solo i nonni sanno regalare. È questo lo spirito di “L’età è solo un numero”, lo spettacolo di Walter Giustarini atteso il 17 gennaio al Teatro Moderno di Grosseto. Un appuntamento che promette divertimento e tenerezza, ma soprattutto un incontro ravvicinato con una protagonista amatissima: Nonna Caterina, conosciuta sui social come Nonna Cate, la nonna dello stesso Giustarini diventata virale grazie ai video pubblicati su Instagram.

Lo show nasce proprio dalle storie dei “veterani” che hanno accompagnato l’autore nella sua vita e che gli hanno insegnato che non si invecchia davvero, si sommano esperienze. Tra gli aneddoti più incredibili e le situazioni quotidiane che fanno ridere e commuovere, sul palco ci sarà anche Nonna Cate, presenza autentica e irresistibile, capace di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo spirito brillante.

La serata punta a coinvolgere spettatori di tutte le età, alternando follia, ironia e frammenti di vita reale. Un omaggio tenero e divertente agli anziani, considerati da Giustarini i “migliori comici naturali che esistano”.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili online.

🎟️ Prenotazioni: https://bit.ly/3XNfIBP