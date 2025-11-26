GROSSETO – La Società naturalistica speleologica maremmana riparte per l’Etiopia per seguire la costruzione di una scuola secondaria presso Sura Kojo, nella regione del Wolayta, che ha richiesto un supporto tecnico per realizzare un’Aula magna con annesso un museo etnografico.

Già alcuni anni fa l’associazione aveva contribuito a portare a termine un museo etnografico alla Missione cattolica dei padri cappuccini di Soddo.

«In Etiopia – racconta il presidente dell’associazione Carlo Cavanna – si può osservare un rapido passaggio verso un progresso che però dimentica la vecchia cultura agricolo-pastorale con tutti i mestieri a questa collegati e con i tanti attrezzi degli artigiani. Per mantenere una memoria delle proprie radici è possibile raccogliere molti attrezzi e oggetti ormai inutilizzati e metterli in mostra corredati di opportune didascalie. Già ora molti giovani non ne conoscono le funzioni e una volta esposti nel museo potranno solo arricchire le loro conoscenze e ricordare la loro storia».

Molte sono state le motivazioni di questi viaggi, dalle ricerche di pitture rupestri, con oltre 70 siti preistorici inediti documentati, alla documentazione etnografica dei mestieri che stanno scomparendo, all’antropologia con lo studio di un gruppo etnico, i Manja, considerato il più emarginato dell’Etiopia, agli aiuti umanitari come Cooperazione Internazionale. In questo ambito l’associazione ha costruito una strada e un invaso per uso irriguo proprio per i Manja, ha svolto un progetto contro la malaria e un secondo per l’igiene materno infantile.

«Quest’anno in programma anche alcune escursioni nei parchi naturali del sud Etiopia, uno chiamato Nechsar vicino ad Arba Mich risulta ricco di mammiferi come zebre, antilopi, gazzelle e bufali, un secondo in programma si trova nelle montagne del Bale, a 4.300 metri di quota ed è frequentato da molti animali che vivono solo lì, come la volpe rossa, inoltre anche la vegetazione ha caratteristiche esclusive dovute alla quota».