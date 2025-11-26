GROSSETO – Ancora un’auto ribaltata (la terza in due soli giorni). L’incidente è avvenuto verso le 16 di oggi, in via Aurelia nord, all’entrata di Grosseto. Sembra che la vettura abbia sbattuto contro il guard-rail prima di capovolgersi.
All’interno della vettura una donna che è stata soccorsa dalla Croce rossa di Grosseto. Sul posto anche l’automedica e la Polizia stradale e la Polizia municipale per rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.
La donna è stata stabilizzata e trasferita in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.
La strada è stata chiusa per la rimozione da parte del soccorso stradale Marzocchi.
