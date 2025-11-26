BURIANO – Incendio questo pomeriggio in un appartamento nel centro storico di Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia.

L’appartamento si trova all’ultimo piano di un edificio del centro storico. L’accesso allo stabile è particolare, poiché l’immobile si presenta come terzo piano dal fronte valle, mentre sul lato strada corrisponde al livello d’ingresso.

L’incendio ha interessato i locali interni dell’abitazione. Al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto all’interno non era presente nessuno. Il proprietario era assente e l’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno notato il fumo.

Al termine dello spegnimento delle fiamme, che ha evitato il propagarsi agli appartamenti vicini, hanno avuto indizio le prime verifiche tecniche che hanno indicato che il rogo potrebbe aver compromesso completamente un trave portante dell’appartamento. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

Il personale operativo sta procedendo alle necessarie verifiche ed alla messa in sicurezza dell’area.