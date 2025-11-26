GROSSETO – Cristian Marchini, segretario del Partito Democratico della sezione centro di Grosseto e segretario provinciale dei Giovani Democratici, è l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta idee e protagonisti della Maremma in formato breve e diretto.

Nel pieno di una fase di riorganizzazione interna, Marchini racconta il momento che sta vivendo il PD grossetano: dalle recenti nomine nella nuova giunta regionale al rinnovo della segreteria provinciale, passando per un lavoro già proiettato verso il 2027. «Insieme ad altri dirigenti – spiega – abbiamo elaborato Visione Comune, un documento che vuole aprire uno spazio di confronto con chi vuole fare politica, con chi sente il bisogno di dire la sua sulla città e sulla provincia».

Un percorso che, secondo Marchini, punta a intercettare chi oggi si sente ai margini della politica, in un periodo segnato da una forte disaffezione, evidente anche nei dati dell’ultima affluenza al voto. «Dire che il partito è aperto non basta: bisogna andare a cercare le persone, ascoltarle e coinvolgerle nei processi decisionali», sottolinea.

Marchini respinge l’idea che Visione Comune possa trasformarsi in una nuova corrente interna: «Non cerchiamo posti, né nel partito né nelle istituzioni. Molti di noi ricoprono già ruoli dirigenziali. Vogliamo portare quel rinnovamento annunciato al congresso nazionale con l’elezione di Elly Schlein, che purtroppo qui si è fermato ai confini della provincia. Il nostro obiettivo è far entrare anche qui questo vento di cambiamento».

Sul voto del 2027 e sulla ricerca del candidato del centrosinistra, Marchini non ha dubbi: «Prima vengono i contenuti. Dobbiamo partire dai temi veri, come l’emergenza dei giovani che lasciano Grosseto e non tornano più per mancanza di opportunità. Non possiamo affrontare le comunali basandoci su come verrà gestita Roma. Solo dopo aver costruito un programma serio e ascoltato i bisogni della comunità, il nome del candidato arriverà da sé».

