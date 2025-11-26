MONTE ARGENTARIO – Si svolgerà venerdì 28 novembre alle 18, nella sala consiliare del Comune di Monte Argentario, in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, la terza edizione del Premio Anna Scotto ‘Una donna per le donne’.

Il premio, organizzato dal Rotary Club Monte Argentario, è nato nel 2023 in memoria dell’avvocato Anna Scotto, che a soli 59 anni si è dovuta arrendere ad una terribile malattia. Molto conosciuta, ha sempre sostenuto i diritti delle donne nella professione, come componente della Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario e come socia del Rotary Club Monte Argentario, dove ha ricoperto anche la carica di presidente.

‘E’ un Premio molto significativo – dichiara Lucia Bracci, presidente del Rotary Club Monte Argentario – sia per il nostro Club che per il territorio di Porto Santo Stefano. Con questa iniziativa, vogliamo continuare a tenere vivo il ricordo di Anna, sia perché era una bella persona, ma anche per l’impegno che ha sempre profuso nel contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme. Questo è anche il motivo per cui il Premio si svolge ogni anno proprio a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Quest’anno il Premio, un’esclusiva creazione in ceramica dell’artista Doriana Melosini raffigurante una scarpetta rossa, verrà consegnato a Silva Gentilini.

Nativa di Orbetello, Silva Gentilini ha lavorato come consulente story editor per Mediaset ed Endemol, occupandosi di fiction tv, e come giornalista freelance per le riviste Cosmopolitan e Moda. Scrittrice, editor e ghostwriter, è autrice del thriller psicologico Le regole infrante (Piemme, 2025) e Le formiche non hanno le ali (Mondadori, 2017) un romanzo che racconta la rinascita di due donne da un passato tragico e violento.

Vittima di violenza sessuale da parte del padre, Silva Gentilini ha costruito un’opera che, partendo da un’indicibile memoria intima, riesce a farsi racconto universale di una lenta e faticosa riconquista di sé. Le pagine del libro danno voce a una sofferenza personale, restituendo un intreccio narrativo che abbraccia un secolo e si fa avvincente epopea familiare.

Parteciperà all’evento, con una sua opera ispirata al mondo femminile, la pittrice Marcella Bianciardi che ha ricevuto qualche giorno fa il Leone d’oro per le arti visive a Venezia.

L’entrata all’evento è libera e non c’è necessità di prenotazione.