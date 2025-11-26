GROSSETO – Due imprenditori sono stati denunciati per aver impiegato lavoratori privi del permesso di soggiorno e per aver utilizzato impianti audiovisivi abusivi in violazione delle norme a tutela della dignità dei lavoratori.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto hanno controllato alcune attività produttive

In un esercizio per la somministrazione di cibi e bevande, gestito da un cittadino italiano, sono stati rilevati impianti audiovisivi installati senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabili per sorvegliare i lavoratori “a distanza”, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi;

In un’azienda vitivinicola sono stati invece identificati due lavoratori stranieri, alle dipendenze di un loro connazionale titolare di azienda contoterzista agricola, che risultavano essere impiegati senza il permesso di soggiorno ed “in nero” motivo per il quale la ditta è stata anche “sospesa”.

Per i due titolari è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, oltre a sanzioni ed ammende per diecimila euro.