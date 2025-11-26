MAGLIANO IN TOSCANA – Incidente stradale nella zona sud, all’altezza di Cupi, sull’Aurelia.

Un autotreno è uscito di strada restando per metà sulla carreggiata e per metà oltre la corsia di emergenza. Soccorso dalla Croce rossa l’autista, un uomo di 60 anni di origine straniera. Presente anche l’automedica.

Nell’incidente il mezzo ha perso il carico sulla strada. La corsia è parzialmente chiusa e il traffico sta subendo grossi rallentamenti.

Il mezzo trasportava casse d’acqua ed ha perso il carico sulla carreggiata. Al momento una corsia è chiusa e resta aperta quella di sorpasso. Visto l’arrivo della notte, per consentire che le operazioni si svolgano in sicurezza verrà apposta la segnaletica apposita (cantierizzando la corsia) e domani mattina, con la luce, il mezzo verrà rimosso.

Sul posto la Polizia stradale e Anas.