GROSSETO – Intervento in corso in via Michelangelo, a Grosseto, dove un’automobile si è ribaltatata adagiandosi su un lato.
L’incidente è avvenuto pochi minuti fa, nella zona del campo Zauli.
Sembra che l’auto ne abbia colpita un’altra che era parcheggiata a bordo strada e si sia ribaltata per l’impatto.
Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.
Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, e la Polizia municipale per rilievi e dinamica dell’incidente.
–
View this post on Instagram