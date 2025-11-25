GROSSETO – Intervento in corso in via Michelangelo, a Grosseto, dove un’automobile si è ribaltatata adagiandosi su un lato.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa, nella zona del campo Zauli.

Sembra che l’auto ne abbia colpita un’altra che era parcheggiata a bordo strada e si sia ribaltata per l’impatto.

Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, e la Polizia municipale per rilievi e dinamica dell’incidente.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)