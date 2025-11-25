GROSSETO – In occasione del 25 novembre, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne, aderendo alla campagna nazionale “Questo non è amore”.

Anche la Questura di Grosseto nella giornata odierna sarà presente sul territorio con un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, per informare, ascoltare e incoraggiare le vittime a rompere il silenzio.

Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16.00, personale specializzato della Polizia di Stato sarà disponibile presso due centri commerciali della città, il “Maremà” e “L’Aurelia Antica”.

Presso le postazioni allestite, gli operatori della Questura saranno a disposizione per fornire informazioni sugli strumenti di tutela, sulle modalità di segnalazione e sugli interventi messi in campo quotidianamente dalle Forze di Polizia per contrastare ogni forma di violenza. Sarà inoltre distribuito materiale informativo dedicato.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione su un fenomeno che spesso si consuma nel silenzio, sottolineando l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio e di chiedere aiuto. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante nel supportare e proteggere tutte le donne che si trovano in situazioni di difficoltà.

Inoltre, nella giornata iniziale della campagna internazionale contro la violenza di genere Orange the World, nella serata odierna, il complesso delle Cinque Torri della Questura sarà illuminato di arancione, colore simbolo di un futuro libero dalla violenza di genere, iniziativa resa possibile grazie al contributo dei centri commerciali Aurelia Antica e Maremà, che hanno collaborato con la Questura per sostenere questo importante messaggio di sensibilizzazione.

Allo stesso modo verrà illuminato il distaccamento Polizia Stradale di Orbetello, grazie al contributo di Soroptimist Club Grosseto.