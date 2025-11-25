AMIATA – Mentre sulla costa maremmana la giornata è stata segnata da pioggia e cielo grigio, sul Monte Amiata è arrivata la prima, attesa nevicata della stagione. Un risveglio ovattato quello di questa mattina, con strade, parcheggi, tetti e i parchi gioco ricoperti da un velo bianco che ha regalato alla montagna un’atmosfera magica e invernale.

Il repentino calo delle temperature ha favorito l’arrivo dei primi fiocchi, scesi copiosi soprattutto nelle quote più alte, portando con sé quel fascino unico che ogni anno segna l’inizio dell’inverno amiatino. La neve ha trasformato il paesaggio in un quadro suggestivo, attirando già i primi curiosi e appassionati che non hanno resistito a immortalare lo spettacolo con foto e video. In questo caso gli scatti sono a cura di Lorenzo Bucciantini.

La nevicata rappresenta una boccata di ottimismo anche per tutto il comparto turistico della montagna, in attesa della stagione sciistica. Gli operatori guardano al cielo con speranza: se le basse temperature dovessero proseguire, sarà possibile avviare gli impianti di innevamento programmato e preparare le piste per l’apertura.

Intanto l’Amiata si gode il suo primo manto bianco dell’anno, un vero simbolo che anticipa l’inverno ormai alle porte e dona alla montagna un aspetto suggestivo, capace di incantare residenti e visitatori.