GROSSETO – L’Avis ha donato alla palestra judo Sakura Grosseto un defibrillatore. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del presidente Avis Erminio Ercolani, del vice presidente Monda e della dottoressa Veropalumbo. Si tratta di un defibrillatore semi automatico, da poter posizionare all’interno della società sportiva dilettantistica.

«Il judo Sakura Grosseto è una Asd senza scopo di lucro, affiliata alla Fijlkam; fondata a Grosseto nel 1963, fin da subito è stata un punto di riferimento per la pratica del judo sia a livello agonistico che amatoriale – affermano dalla società -. Ad oggi la nostra associazione ospita più di 100 atleti, divisi tra il Judo Propedeutico dei bambini di 3 anni, al Judo Agonistico con atleti anche di livello nazionale ed internazionale, al Judo amatoriale con anche adulti di oltre 80 anni. La nostra associazione è affiliata anche alle discipline di Brazilian Jiu Jitsu con vari atleti agonisti ed amatoriali e di Aikido con atleti amatoriali».

«Durante la consegna dello strumento salvavita Dae, è stato spiegato ai tanti bambini presenti, ai loro genitori e a tutti gli atleti presenti, l’importanza di tale macchinario e soprattutto l’importanza di donare il sangue per il bene di tutta la comunità in quanto è un gesto di solidarietà che salva vite umane, essendo un elemento insostituibile per interventi chirurgici, trapianti, cure per malattie oncologiche ed ematologiche, e per le emergenze» conclude il presidente della società sportiva Gino Peccianti.