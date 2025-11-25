GROSSETO – La Disperata Scarlino resta solitaria al comando del girone Nord del campionato di calcio Uisp. La capolista sbanca il campo del Montemezzano con un sonante 1-4: è una prova di forza, sul campo di una squadra che era a punteggio pieno, che permette di lanciare un segnale al campionato. Al secondo posto, quota 7 punti, ci sono ora il Torniella, che piega di misura l’Etrusca Vetulonia (1-0) e il Venturina, 5-1 all’Atletico Grosseto. Bene il Serrazzano, blitz (1-2) sul campo del Boccheggiano e Lido Oasi, 1-0 sul Gavorrano.

Estremo equilibrio, invece, nel girone Sud con cinque squadre a 6 punti dopo due giornate. Il big match è del Seggiano, a cui basta un gol per battere l’Argentario e agganciarlo. Bel successo anche per il Talamone, che riesce ad avere la meglio del Magliano Sant’Andrea (2-3). Molto bene Paganico e Granducato del Sasso, che con lo stesso punteggio (5-2) sommergono di reti Polverosa e Montemerano. L’altra squadra a 6 punti è il Sant’Angelo, che vincendo il posticipo con l’Alberese resterebbe da solo.

GIRONE NORD

Risultati

Boccheggiano-Serrazzano 1-2

Montemazzano-La Disperata Scarlino 1-4

Pol Roccastrada Torniella-Pol. Etrusca Vetulonia 1-0

Lido Oasi-Arcicalcio Bagno Di Gavorrano 1-0

Venturina-Atletico Grosseto 5-1

Classifica

La Disperata Scarlino 9; Venturina, Pol Roccastrada Torniella 7; Serrazzano, Montemazzano, Lido Oasi 6; Pol. Etrusca Vetulonia 3; Arcicalcio Bagno Di Gavorrano, Boccheggiano, Atletico Grosseto 0

Prossime gare

Bagno Di Gavorrano-Venturina lun 01/Dic 21:00 Gavorrano

Pol. Etrusca Vetulonia-Lido Oasi F.C. sab 29/Nov 15:00 Buriano

La Disperata Scarlino-Pol Roccastrada Torniella lun 01/Dic 21:00 Scarlino A 4

Serrazzano-Montemazzano sab 29/Nov 15:00 Serrazzano

Atletico Grosseto-Boccheggiano lun 01/Dic/ 21:00 Casotto Pescatori

GIRONE SUD

Risultati

Seggiano-Argentario Amatori 1-0

Paganico-Polverosa 5-2

Maglianosant’Andrea-Sportingclub Talamone 2-3

Granducato Del Sasso-Pol. Montemerano 5-2

Classifica

S. Angelo Scalo, Sportingclub Talamone, Granducato Del Sasso, Argentario Amatori, Paganico 6 punti; Seggiano 5; Pol. Montemerano 3; Alberese, Polverosa 1; Maglianosant’Andrea 0

Prossime gare

Angelo Scalo- Alberese Mar 25/Nov 21:00 S.Angelo Scalo

Sportingclub Talamone-Granducato Del Sasso lun 01/Dic 21:00 Fonteblanda

Alberese-Maglianosant’Andrea lun 01/Dic 21:00 Alberese

Polverosa-S. Angelo Scalo sab 29/Nov 15:00 Polverosa

Argentario Amatori- Paganico lun 01/Dic/ 21:00 P. S. Stefano

Pol. Montemerano-Seggiano sab 29/Nov 15:00 Montemerano