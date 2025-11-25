SCANSANO – Un’auto si è ribaltata oggi pomeriggio sulla strada di Preselle, per andare verso Scansano.

Sembra che chi si trovava alla guida abbia perso il controllo della macchina.

A bordo c’erano due persone, un uomo di 70 e una donna di 64 anni. I pazienti sono stati stabilizzati dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo a Grosseto.

Sul posto c’erano l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Roccastrada e la Blsd della Croce rossa di Grosseto. Presenti i Vigili del fuoco e i carabinieri.