FOLLONICA – Momenti di apprensione nella serata di ieri, 24 novembre, all’interno dell’area ex Ilva, dove intorno alle 20.50 un incendio sviluppatosi nella canna fumaria di un camino ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto è accorsa la squadra del distaccamento di Follonica, supportata da un’autopompa inviata dalla sede centrale di Grosseto.

Le fiamme hanno coinvolto un articolato sistema di condotte collegate al camino, rendendo necessario un intervento lungo e accurato per raggiungere e bonificare le parti più interne della struttura. I pompieri hanno lavorato a lungo per contenere il rogo ed evitare che si propagasse all’orditura del tetto in legno, particolarmente datata e dunque a rischio.

Fortunatamente non si registrano danni significativi all’abitazione. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, il caminetto è stato dichiarato inutilizzabile fino al completo ripristino dell’impianto.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, scongiurando il rischio di un incendio esteso all’edificio, considerato di rilevante valore storico per la città di Follonica.

