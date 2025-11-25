GROSSETO – «Lascio Forza Italia: è una scelta di responsabilità dopo un percorso importante» a dirlo Amedeo Gabbrielli in una nota in cui non rinnega il passato, ma parla delle necessità di fare «un percorso diverso».

«Il recente successo elettorale di Forza Italia è un risultato significativo che conferma il valore del lavoro svolto in questi anni. Dal 2021, insieme a Luca Agresti, ho vissuto momenti politici importanti, contribuendo a rafforzare la credibilità e l’apprezzamento del partito in città».

«Sono orgoglioso del percorso compiuto come unico consigliere comunale e ringrazio il partito, Luca Agresti e il segretario per il sostegno e per l’opportunità offertami anche in Provincia» prosegue Gabbrielli.

«Ho sostenuto con convinzione la candidatura di Luca Agresti e Priscilla Schiano alle regionali e sono felice della crescita registrata da Forza Italia. Tuttavia, alla luce del nuovo assetto politico e dopo una riflessione personale, ritengo che questo sia il momento più opportuno per una scelta importante».

Politica moderata

«Continuo a credere in una politica moderata e di centro, fondata su serietà, rispetto e libertà di pensiero. Non voglio essere un peso per il partito né per i colleghi consiglieri. Per questo, dopo aver affrontato battaglie significative — come quelle contro l’antenna 5G a Rispescia e sulla mozione relativa alla remigrazione — sento il dovere di proseguire il mio percorso in modo diverso».

«Ho quindi deciso di lasciare Forza Italia e di aderire temporaneamente al gruppo misto di maggioranza, guidato dall’amico Angelo Pettrone. Questo nuovo posizionamento mi consentirà di portare avanti con maggiore libertà e coerenza il mio impegno politico, nel segno della responsabilità e del servizio ai cittadini» conclude Gabbrielli.