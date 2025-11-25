GROSSETO – La Fiera del Madonnino si prepara a una nuova edizione rinnovata nello spirito e nei contenuti, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi e partecipati della Maremma. Dopo 46 anni di storia, la manifestazione guarda avanti con un progetto che unisce tradizione agricola, innovazione e nuove rassegne dedicate ai settori che rappresentano il cuore dell’economia rurale toscana.

Una macchina organizzativa da 365 espositori e 96mila metri quadrati

L’edizione 2026 conferma numeri importanti: 365 espositori, 96.000 metri quadrati complessivi di area occupata, 27.060 metri quadrati di spazi espositivi e 5.800 posti auto disponibili nei parcheggi a servizio del Centro Fiere. Durante i tre giorni, i visitatori potranno assistere a 80 spettacoli quotidiani, visitare oltre 100 animali in esposizione, partecipare a 20 aree interattive e osservare le 9 linee di tiro a volo sportivo, uniche in Italia all’interno di un polo fieristico.

Nasce Etruria Vinum: la nuova rassegna dedicata a viticoltura ed enologia

Dal 24 al 26 aprile 2026 debutterà Etruria Vinum, la nuova rassegna dedicata alla filiera vitivinicola: dai macchinari per la gestione del vigneto agli impianti di vinificazione, dal packaging ai servizi per la commercializzazione del vino. Un settore strategico per la Toscana, che oggi conta 41 Doc, 11 Docg, 6 Igt e una superficie vitata di 61.000 ettari.

La nuova rassegna si alternerà ogni due anni con Toscoleum, proposta per la prima volta nel 2025.

«Con Etruria Vinum – spiega il presidente Paolo Rossi – portiamo al Centro Fiere una rassegna che potrà beneficiare dei 35.000 agricoltori che ogni anno visitano il Madonnino. Valuteremo l’evoluzione dei due eventi, che in futuro potrebbero unirsi in un’unica grande manifestazione».

Zootecnia e Game Fair: un binomio che guarda al futuro

Accanto al mondo del vino, Grossetofiere sta lavorando per rafforzare anche la presenza del settore zootecnico all’interno della manifestazione, riportando una grande rassegna specializzata.

Resta centrale anche la sinergia con il Game Fair Italia, che negli anni ha consolidato un connubio vincente con la Fiera del Madonnino.

«Con un solo biglietto – ricorda il direttore Carlo Pacini – i visitatori potranno partecipare alle due più grandi manifestazioni organizzate in Toscana. I parcheggi sono gratuiti e l’ingresso per i bambini fino a 12 anni è libero. Saranno tre giorni intensi, ricchi di sorprese e attività che lasceranno il segno nella storia di Grossetofiere».

Una fiera che resiste al tempo e sostiene un territorio

In un contesto economico difficile, la Fiera del Madonnino continua a rappresentare un motore per il settore agricolo e per la promozione del territorio grossetano. L’obiettivo, sottolineano gli organizzatori, è mantenere alta la qualità dell’offerta e valorizzare le aziende locali, rafforzando una tradizione che da quasi mezzo secolo accompagna la comunità maremmana.