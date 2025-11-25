Foto di repertorio

GROSSETO – Nuova edizione della Cerimonia delle Benemerenze Sportive, con il Coni pronto a riconoscere e premiare i migliori atleti e società della Maremma. L’evento si svolgerà nell’Aula Magna del Polo Bianciardi in piazza De Maria 31 a Grosseto e prevede la presenza del Presidente Regionale Coni Simone Cardullo e del Delegato Provinciale Aldo L. Peronaci, oltre alla partecipazione di numerose autorità sportive, civili e militari che effettueranno le numerose premiazioni.

Per le Benemerenze CONI concesse nell’anno 2023 questi i premiati:

STELLE AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTI ORO Giampaolo Ricci (FIPSAS)

BRONZO Maurizio Caposciutti (FSI), Franco Ferretti (CONI), Agide Rossi (CONI), Paolo Rossi FIDASC

PALME AL MERITO TECNICO

ARGENTO Angelo Raffaele Prisco (FMI)

BRONZO Riccardo Spanu (CONI)

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE ATLETICO

Giorgio Boggi, Raffaele Salzillo, Nicola Soldati, Giulia Talenti, Michele Zanaga (FIPSAS)

Giulio Brizzi, Matteo De Florio, Francesco Pio Del Giudice, Davide Grechi, Leonardo Miglianti, Mattia Montesano, Lorenzo Peronaci, Andrea Raia, Davide Rizzo, Andrea Saccone Vanacore, Nicola Sbardellati (FIGH) Francesca Rubegni (FISSW)

Saranno inoltre assegnati premi speciali dal CONI di Grosseto a persone che hanno dato lustro allo sport della Provincia, grazie al contributo di Banca TEMA.

Questi gli atleti e le società premiate con targhe per i risultati conseguiti nell’anno 2025 (titoli nazionali e piazzamenti entro il terzo posto a campionati europei e mondiali), in ordine di disciplina:

FIBS federazione italiana baseball softball

Riccardo Sgnaolin (Asd YMCA)

FIDAL federazione italiana di atletica leggera

asd Track&Field Master Grosseto

Matteo Bartolini (Asd Atletica Grosseto Banca TEMA)

Gabriele D’Amico (Asd Atletica Grosseto Banca TEMA)

Diana Moraru (Asd Skeep)

FIDESM federazione italiana danza sportiva e sport musicali

POLISPORTIVA BARBANELLA UNO A.S.D., grazie al contributo degli atleti Alessia Lori, Miriam Di Gregorio, Ede De Santis, Maria Gisella Gaggioli, Gioia Greco, Margherita Rossi, Emma Mori, Aurora Romiti, Mia Del Ghianda, Petra Parmesani

ARTISTICA GROSSETO asd, grazie al contributo degli atleti Lavinia Rusci, Valeria Vagaggini, Ginevra Rusci, Sofia Castellese, Gioia Carrino, Emma Orlando, Nicole Della Zoppa, Matilde Micheloni, Elena Nocchi, Linda Di Clemente, Elena Morini, Rebecca Malossi, Sofia Potini, Margherita Massai, Martina Giuggioli, Margherita Giannini, Leonardo Cappugi, Lucrezia Lippi, Elena Silli, Alice Pardini, Carlotta Lucatti, Maddalena Conte, Carlotta Croci, Benedetta Ghini, Lucrezia Lippi, Roberta Antonelli, Elena Corradini, Rocco Papandrea, Igor Vasile

Silvio Nanni (Asd Lady Francesca)

Paola Corridori (Asd Lady Francesca)

Riccardo Biondi (Asd Lady Francesca)

Ada Prontu (Asd Lady Francesca)

Luciano Romani (Asd Lady Francesca)

Pierluigi Grandini (Asd Lady Francesca)

Leonardo Aluigi (Asd Lady Francesca)

Denise Baricci (Asd Lady Francesca)

FIJLKAM federazione italiana judo lotta karate arti marziali ASD Judo Grosseto

Nicoleta Bularga (Judo Sakura Grosseto)

Riccardo Petrucci (Asd Palestra Europa Grosseto)

Mattia Pieraccini (Asd Palestra Europa Grosseto)

FIN federazione italiana nuoto

Jacopo Bianchi (Asd GAO Brinella Orbetello)

Massimo Milano (Asd GAO Brinella Orbetello)

Feroci Francesco (Asd GAO Brinella Orbetello)

FISR federazione italiana sport rotellistici

Giulia Baricci (asd Pattinatori Maremmani Marina di Grosseto)

Maxime Folgori (Gs Pattinaggio Artistico Grosseto Libertas ASD)

Andrea Ricci (Asd C.U.S. Albinia)

Martina Vispi (Asd C.U.S. Albinia)

Giorgia Fiori (Asd C.U.S. Albinia)

Lucrezia Zago (Asd C.U.S. Albinia)

Noemi Rondelli (Asd Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano)

Hockey Club Castiglione asd

FISSW federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard Tortuga Surf School Asd, grazie al contributo degli atleti Mario Feliziani, Lorenzo Perone, Samuel Servadei, Matilde Quattrini, Valentina Donninelli, Costanza Giacomini, Andrea Rossi, Melissa Carcione, Bianca Giannotti, Tommaso Cecconi

FITARCO federazione italiana tiro con l’arco

Stefano Mazzi (Asd Compagnia Maremmana Arcieri)

Matteo Bilisari (Asd Compagnia Maremmana Arcieri)

Vittoria Capuccini (Asd Compagnia Maremmana Arcieri)

Ginevra Landi (Asd Compagnia Maremmana Arcieri)

Niccolò Mazzuoli (Asd Compagnia Maremmana Arcieri)

FITP federazione italiana tennis padel

Circolo Tennis Grosseto asd

Anna Nerelli (Circolo Tennis Grosseto asd)

Rachele Saleppico (Circolo Tennis Grosseto asd)

FIV federazione italiana vela

Lorenzo Cerretelli (Yacht Club Punta Ala)

Cosimo Del Bimbo (Yacht Club Punta Ala)

Leonardo Scarpellini (Yacht Club Punta Ala)

Alessandra Franchi (Yacht Club Punta Ala)

Giorgio Martolini (Yacht Club Punta Ala)

Gianluca Raggi (Yacht Club Punta Ala)

Emiliano Giampietro (Yacht Club Punta Ala)

Flavia Onore (Yacht Club Santo Stefano)