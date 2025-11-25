FOLLONICA – Alcune iscritte al Partito democratico di Follonica, in particolare Barbara Catalani, Carla Guiducci, Paola Brunello, Sara Buttitta, con la collaborazione di Sabrina Gaglianone dell’associazione Olympia de Gauges, hanno allestito la vetrina della sede del Pd della città in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

«Il 25 novembre non è soltanto una data – è la riflessione delle iscritte -.È una ferita che ogni anno si riapre , è il giorno in cui ricordiamo le donne a cui la violenza ha tolto la voce, il futuro, la vita. Ma è anche il giorno in cui possiamo scegliere, ancora una volta, di non arrenderci all’indifferenza della disumanizzazione. L’allestimento della vetrina del Partito democratico di Follonica come atto di impegno e sensibilizzazione».

«Quest’anno abbiamo scelto una figura emblematica: Alice, come figura lieve e forte allo stesso tempo, donna che nella difficoltà del suo cammino sa che deve scegliere e che le difficoltà non avranno l’ultima parola. Alice rappresenta ciò che la violenza tenta di spegnere: la vita, la libertà, la capacità di immaginare un domani diverso».

«Il 25 novembre è un grido e un abbraccio. È rabbia e dolcezza. È giustizia e speranza. In questo giorno uniamo rabbia e speranza. Rabbia, perché ogni donna colpita è un pezzo di società che perdiamo. Speranza, perché la vita è più forte quando la scegliamo e la difendiamo insieme. Il 25 novembre è solo un momento del lavoro che dobbiamo fare quotidianamente per risvegliare le coscienze del genere umano contro la sopraffazione e la negazione delle proprie libertà siano esse di genere, religiose, politiche o culturali. Il 25 novembre è la data da cui, ogni anno il nostro impegno per lavorare ad una cultura della diversità e del rispetto, si rinnova e si rinforza alzando la voce in un grido di ribellione».