GROSSETO – L’intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, ha prorogato fino a domani, martedì 25 novembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, compresa la Maremma.

Inoltre ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle del Serchio e in Versilia, dunque sia sulla costa che in Garfagnana, nella zona del Valdarno e sul versante appenninico a nord ovest della Toscana, dalle 17 di questo pomeriggio fino alle ore 9 di domani 25 novembre, sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana. Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domani martedì 25 novembre, sono attese piogge anche molto abbondanti specie sul versante nord ovest, in Lunigiana, nell’alto livornese e alto pisano. Temporali in serata e nella notte di oggi sempre sul nord ovest e aretino.

In Maremma prosegue anche l’allerta gialla per temporali nella zona costiera. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo

Le previsioni comune per comune

