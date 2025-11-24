GROSSETO – Tez tour Lithuania, importante tour operator attivo nella Repubblica di Lituania, sta valutando di avviare una collaborazione con lo scalo civile di Grosseto.

Proprio per questo, nel primo pomeriggio di oggi, l’assessore al Turismo Riccardo Megale ha ricevuto in municipio una nutrita delegazione. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio di amministrazione di Seam Renzo Alessandri, il direttore generale di Tez tour Aleksandras Sukovas e la vice direttrice generale Šaūnė Bruzaite.

“Siamo da sempre – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – molto attenti alle sorti del nostro scalo cittadino in ottica di servizio civile. Pensiamo che l’aeroporto del capoluogo abbia grandi potenzialità e che sia fondamentale promuovere politiche propedeutiche alla sua espansione in chiave turistica. Quest’opportunità che vede protagonista la Tez tour – insistono Vivarelli Colonna e Megale – merita senza dubbio grande attenzione: l’incremento dei flussi turistici passa anche da adeguati servizi infrastrutturali e logistici e da accordi dedicati che possono, tra l’altro, essere implementati nel corso del tempo”.

Entra nel dettaglio il presidente del Cda Seam, Renzo Alessandri. “L’interesse dichiarato da Tez Tour Lituania – spiega – è quello di “testare” il mercato locale tramite cinque rotazioni charter da effettuare nell’ottobre del prossimo anno. Cinque voli settimanali con aeromobili e circa 200 passeggeri a tratta, con partenza da Vilnius e destinazione Grosseto. Se la sperimentazione, come auspicato, si rivelerà positiva, nell’anno successivo il numero delle rotazioni potrebbe sensibilmente incrementarsi e interessare la primavera e l’autunno”.

Nel pomeriggio di lunedì, presso la sede della Camera di Commercio, si terrà anche un primo incontro tra i manager di Tez Tour Lithuania, le associazioni di rappresentanza dei settori interessati e alcuni operatori alberghieri e di trasporti.