Foto di repertorio

GAVORRANO – La biblioteca comunale “Elena Maestrini” è stata ammessa a beneficiare del contributo previsto dal Fondo per l’editoria libraria. Come annuncia il sindaco Stefania Ulivieri, il finanziamento, che ammonta a poco meno di 13 mila euro, è destinato all’acquisto di libri anche in formato digitale, e permetterà di incrementare il patrimonio bibliografico di Gavorrano.

Il contributo, previsto dalle misure urgenti in materia di cultura, sarà utilizzato per l’acquisto di nuove pubblicazioni di narrativa, saggistica e sezioni specialistiche, per ampliare la collezione digitale e per valorizzare il patrimonio librario di autori locali e di tematiche legate alla zona. Le risorse supporteranno anche la filiera del libro attraverso acquisti presso librerie del territorio.

«Siamo davvero soddisfatti per l’ottenimento del Fondo per l’editoria libraria, un risultato importante che conferma la qualità del lavoro svolto in questi mesi e la capacità del nostro Comune di intercettare risorse utili alla crescita culturale del territorio – dichiara Ulivieri -. Questo contributo ci permetterà di ampliare l’offerta della nostra Biblioteca e di rafforzare le iniziative dedicate alla lettura, con particolare attenzione ai più giovani. Ringrazio gli uffici per l’impegno e la professionalità dimostrati: è un altro passo concreto per rendere Gavorrano un Comune sempre più attento alla cultura e alle opportunità per i cittadini».