GROSSETO – È Tiziana Tenuzzo, responsabile della comunicazione e del fundraising della Fondazione Il Sole di Grosseto, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le storie del territorio in quattro minuti e tre domande.

Con settembre, tutte le attività della Fondazione sono ripartite, portando con sé alcune importanti novità. «Oggi seguiamo circa 50 ragazzi con disabilità medie e gravi – spiega Tenuzzo – e quest’anno abbiamo introdotto Cicchi d’Arte, un laboratorio di arte in movimento dedicato alla sartoria: ogni giorno i ragazzi vanno in un vero negozio nel centro di Grosseto per imparare a cucire, oltre a partecipare ai percorsi che negli anni hanno già caratterizzato il nostro lavoro, come boxe, beach bocce, arte, design, estetica e sartoria».

I laboratori, ricorda Tenuzzo, sono pensati «per rispondere ai gusti e alle inclinazioni individuali, nel rispetto delle diverse abilità di ciascun ragazzo».

Tra le iniziative avviate a settembre, anche un nuovo spazio dedicato ai più piccoli: «Abbiamo attivato un laboratorio rivolto ai bambini con bisogni speciali, perché c’è una forte richiesta da parte delle famiglie e vogliamo offrire anche a loro un servizio strutturato e inclusivo».

Con l’arrivo del Natale, la Fondazione torna protagonista con le sue tradizioni più attese. La prima è la lotteria dell’Epifania, un appuntamento che ogni anno raccoglie partecipazione e sostegno. «Quest’anno metteremo in vendita 3.000 biglietti – racconta Tenuzzo –. La conferenza stampa si terrà il 28 novembre, data dalla quale partirà ufficialmente la distribuzione dei tagliandi. L’estrazione, con il supporto di Banco Atima, si terrà il 9 gennaio 2026».

Accanto alla lotteria, non manca l’attività che da sempre unisce volontari e comunità: la preparazione dei pacchetti di Natale. «Da anni alcune attività commerciali invitano i nostri ragazzi e oltre 50 volontari a confezionare i pacchi regalo in cambio di una piccola donazione. Saremo presenti la prossima settimana da Toys Jocatly e dal 6 dicembre anche da Maison du Monde e Sedis, una nuova collaborazione di quest’anno».

