GROSSETO – Tre rose in campo per il Grosseto Rugby Club, fra crescita e divertimento. Trasferta a Pontedera per il gruppetto degli Under 8 di mister Matteo Orefice, che ha portato a casa tre vittorie e due sconfitte tenendo testa a rivali più rodate e convincendo sempre più nel gioco espresso.

Fuori casa anche gli Under 10 impegnata in casa del Livorno 31: a fine concentramento nessuna vittoria per i piccoli maremmani, che però hanno disputato buone gare. Il tecnico Vittorio Esposito è contento per il gioco in attacco dei propri atleti, meno per quello in difesa: “Bisogna continuare a lavorare sulla difesa, così riusciremo ad essere più competitivi.

Due sconfitte ed una vittoria per la squadra femminile senior del Grosseto, allenata da Francesco Mariotti e Marco Anello. Esito negativo per gli scontri contro Mugello e i padroni di casa del Colle Val d’Elsa, ma più che buono quello contro il Gipsy Prato, finito con un rotondo successo per 14-0.

Queste le atlete a disposizione: Bicecci, Ongaro, Del Bufalo, Zauli, Castellani, Castellana, Ristori, Faraci, Antonucci, Leggieri e Comandi. “Poteva andare meglio – ha detto proprio Comandi – migliori in campo per noi Sofia Ongaro, nuova giocatrice del Grosseto, e Margherita Leggieri nei ruoli di placcatrice e mediano”.