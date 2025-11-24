FOLLONICA – Oltre 45mila euro per migliorare la sicurezza in città. Il Comune di Follonica è risultato beneficiario di un finanziamento statale destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana, come comunicato dalla Prefettura di Grosseto all’Ente.

Follonica, che si colloca al 66° posto della graduatoria definitiva composta da 335 Comuni, si è assicurata un contributo di 45.500 euro per l’attuazione del progetto che riguarda la pineta di Ponente, l’ex Cartiera e via della Repubblica, per un totale di 23 nuove telecamere da inserire.

“L’investimento complessivo ammonta a 58mila euro, di cui a questo punto oltre 45mila sono finanziati dallo Stato – spiegano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti -. Possiamo attuare un progetto importante e atteso, liberando anche importanti risorse dal bilancio, che potranno andare a finanziare altri interventi in città. Si velocizza così l’iter per la sistemazione dei nuovi impianti, sempre più vicina”.