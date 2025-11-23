CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor centra la seconda vittoria in campionato: nell’ottava giornata di A1 espunga il pala Ferrarin e batte il Breganze per 8-3. Una vittoria netta, alla fine mai in discussione, con i maremmani subito pronti a riscattare la sconfitta subita nel derby con il Follonica. Già al primo minuto biancocelesti in vantaggio: Cabiddu imposta il contropiede e offre al “gemello” Maldini una pallina perfetta sul secondo palo che chiede solo di essere insaccata, 1-0. Il Breganze cerca di fare la partita con Saitta sempre superlativo, ma quando il Castiglione attacca fa male. Al 6′ Cabiddu taglia da sinistra e al limite bombarda imparabilmente, 2-0. Nel finale di tempo il Castiglione cala il tris. Da destra Lasorsa mette in mezzo, forse Cabiddu o un difensore toccano la pallina che scavalca il portiere, 3-0. C’è tempo per un blu a Pietro Agostini che aggancia Cabiddu, con i biancocelesti che però non riescono a sfruttare la superiorità. Nella ripresa il Castiglione controlla e il Breganze non riesce a combinare granchè. All’8′ ancora un blu a Costenaro che abbatte Lasorsa alla sponda. Anche in questo caso i rossoneri si difendono bene e non subiscono gol. Nulla però possono fare i ragazzi di Thiella all’11’: Escobar da destra mette sul secondo palo, e Lasorsa dietro a Dal Santo ci mette la stecca e inganna tutti, infilando il 4-0. Gara virtualmente chiusa. Da questo momento il Breganze cede di schianto, e il Castiglione allunga. Cabella innesca il contropiede e serve sul secondo palo Guarguaglini, con Tagliapitera che non trattiene, 5-0. Maldini recupera un rimbalzo e offre ancora a Guarguaglini, sempre sul sec ondo palo l’assist per la doppietta e il 6-0. Negli ultimi 5′ succede di tutto con 5 gol. L’ex Cp Grosseto Cairo approfitta di una corta respinta e mette dentro il 6-1. Pochi secondi e sul 10° fallo maremmano va sul dischetto ancora Cairo: Saitta, super, sull’avanzamento dello spagnolo gli dice di no. Ancora pochi secondi e arriva il 10° fallo del Breganze. Escobar in avanzamento scarta Tagliapietro e con un magnifico alza e schiaccia fa 7-1. Lasorsa impegna il portiere e sul rimbalzo Cabiddu fa 8-1. Il Breganze rende meno amara la serata: Nicola Agostini si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol in serie A1, da destra in area batte il portiere e poi è Pietro Agostini al volo da sinistra a infila il definitivo 8-3.

Breganze-Blue Factor Castiglione 3-8

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, (Marco Todeschini); Stefano Dal Santo, Pietro Agostini, Nicola Agostini, Antonio Tagliapietra, Gabriel Cairo Porta, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Christian Costenato. All. Gabriele Thiella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (0-3) 0’51” Maldini (C), 6’42 Cabiddu (C), 21’09 Lasorsa (C); st 11’06 Lasorsa (C), 12’15 e 18’23 Guarguaglini (C), 20’22 Cairo (B), 20’32 pp Escobar (C), 23’54 Cabiddu (C), 24’05 N.Agostini (B), 24’43 P.Agostini (B).

Serie A1 – 8 giornata 19/22/23/25/26 novembre

Bbc Centropadana Lodi-Indeco Afp Giovinazzo 5-3

Forte dei Marmi-Cp Grosseto 1-2

Trissino-Cgc Viareggio 23/11

Innocenti Cos. Follonica-Ubroker Bassano 23/11

Sarzana-Teamservicecar-Hrc Monza 25/11

Tr Azzurra Novara-Why Sport Valdagno 26/11

La classifica

Trissino (6) 18 punti; Hrc Monza, Bassano, Cgc Viareggio 17; AW Lodi (8) 13; Valdagno 12; Sarzana, Cp Grosseto (8), Follonica 11; Forte dei Marmi (8) 7; Castiglione (8) 6; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 3; Breganze (8) 0

Serie A1 – 9 giornata 28/29/30 novembre

Teamservicecar Hrc Monza-Trissino

Why Sport Valdagno-Forte dei Marmi

Cp Grosseto-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Bbc Centropadana Lodi

Ubroker Bassano-Breganze

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo 17/12