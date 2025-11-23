MONTE ARGENTARIO – L’associazione “articolo 97”, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il prossimo sabato 29 novembre, alle ore 10 nella sala del consiglio comunale di Monte Argentario organizza un evento dal titolo “Verso il comune unico della Costa d’Argento”.

L’evento si propone di avviare un dibattito pubblico sul progetto di fusione dei Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio, per l’istituzione del “Comune unico della Costa d’Argento”.

L’iniziativa intende esplorare le ragioni, i vantaggi e il percorso normativo di un’operazione strategica volta a superare la frammentazione istituzionale e a creare un ente locale più forte, efficiente e capace di rispondere alle sfide del futuro.

«La frammentazione del governo locale, infatti, è una criticità ampiamente riconosciuta nel sistema amministrativo italiano – afferma Santo Fabiano, presidente dell’associazione “articolo 97” – . I Comuni di piccola e media dimensione, in particolare, soffrono di problematiche strutturali che ne limitano l’efficacia e l’efficienza. La letteratura economica e le analisi istituzionali evidenziano come la ridotta scala demografica comporti diseconomie di scala significative».

«Studi condotti a livello nazionale dimostrano che gli enti di minori dimensioni presentano costi fissi di funzionamento proporzionalmente più elevati, con una spesa corrente pro-capite per funzioni generali che assorbe una quota importante delle risorse disponibili, sottraendole al finanziamento dei servizi diretti ai cittadini e alle imprese. A ciò si aggiunge la difficoltà nel disporre di personale con competenze qualificate e specializzate, un fattore che incide negativamente sulla capacità di programmazione e di accesso a risorse per investimenti, come i fondi comunitari».

«L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per approfondire una proposta di riordino territoriale che potrebbe segnare una svolta per il futuro della Costa d’Argento, garantendo servizi più efficienti, maggiore capacità di investimento e una governance più forte e coesa» prosegue la nota.

L’evento è aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni e operatori economici al fine di condividere il percorso da intraprendere, anche nella definizione della proposta da presentare al Consiglio regionale.

L’associazione Articolo 97 ha predisposto un sondaggio anonimo e aperto a chiunque volesse esprimere la propria opinione al riguardo, a cui si può accedere all’indirizzo www.articolonovantasette.it.