GAVORRANO – «Il meglio deve ancora venire». Hanno brindato così le ragazze e i ragazzi del 1975 che venerdì sera si sono ritrovati a “La Novella” di Valpiana per celebrare i loro 50 anni. Una festa che segna il traguardo del mezzo secolo per i neo cinquantenni del Comune di Gavorrano tra risate, ricordi e promesse di ritrovarsi al più presto per nuovi incontri.

Dai banchi delle elementari a quelli delle medie ripensando ai tempi delle prime gita di classe, le interrogazioni, il ricordo dei professori, ma anche lo stupore di rivedersi, in qualche caso, anche dopo decenni. Un’iniziativa nata in modo spontaneo grazie all’impegno di alcuni dei protagonisti del 1975: Claudio Galdi e Paola Caruso che nei mesi scorsi hanno contattato tutti i ragazzi “classe ’75” tra passaparola, gruppi Facebook e l’immancabile chat di whatsApp che subito dopo la festa di ier è stata invasa da messaggi, foto, selfie e video della serata.

Naturalmente non poteva mancare la foto di rito con l’iconico palloncino a forma di “50” scattata da Stefano Carboni.

Dalla redazione de Il Giunco un grande auguri di “buon compleanno” a tutti i cinquantenni gavorranesi.