SCARLINO – Quattro ruote, un cavallo e viaggiare. Fu così che Agostino Gianferotti uno dei pionieri del trasporto pubblico nella Maremma, avviò l’attività nel 1890. A documentarlo una foto d’epoca conservata gelosamente tra le mura della casa di famiglia.

Il servizio originario consisteva in una carrozza coperta a cinque posti che collegava Scarlino paese alla stazione ferroviaria di Scarlino Scalo, trasportando passeggeri e posta. Il servizio rimase attivo fino agli anni 1920, dopo la Prima guerra mondiale, rappresentando per lungo tempo un collegamento essenziale per la comunità locale.

Le prime automobili e il camioncino

Il nonno di Agostino, Guglielmo Gianferotti, fu tra i primi in provincia ad acquistare un’automobile, una Fiat 509. Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, il mezzo venne però requisito dall’esercito, costringendo la famiglia a rimettere in servizio la carrozza.

Al termine della guerra, i fratelli Aldo Tirteo e Costantino Gianferotti rilevarono l’attività, acquistando una Fiat Balilla e un camioncino Fiat 614 destinato al trasporto degli operai della società Montecatini di Scarlino Scalo. Nel 1946 arrivò un autobus Fiat 621, considerato per l’epoca molto moderno, che sostituì il camioncino ormai obsoleto.

Gli anni Cinquanta, il “battesimo del fuoco” e i mezzi Fiat

Nel 1950 l’azienda si dotò del suo primo autobus di nuova generazione, un Fiat 626, che aprì la strada ai viaggi turistici più lunghi. È proprio con questo mezzo che Gianfranco Gianferotti, erede della storia di famiglia, ebbe il suo «battesimo di fuoco”. «Ammetto che fu davvero pericoloso, oggi fortunatamente sarebbe impossibile fare qualcosa del genere – racconta Gianfranco Gianferotti – Non avevo neanche 14 anni quando una domenica mattina, per la mancanza improvvisa di un autista, fui io a partire da Scarlino con l’autobus delle sei, carico di passeggeri. Li dovevo portare alla stazione, ai treni diretti a Grosseto e Livorno. Le strade erano sterrate, il mezzo ovviamente era senza servosterzo né servofrizione a quel tempo. Andò bene… fin dalla quinta elementare, facendo il fattorino, avevo imparato a manovrare. Dopo le scuole imparai anche a fare manutenzione a quei mezzi, ma la mia esperienza è qualcosa che non consiglio certo di fare adesso, anche se ci sono mezzi moderni e all’avanguardia».

Fu sempre negli anni Cinquanta che le Autolinee Gianferotti ampliarono la propria attività: con una Fiat 1100 offrivano servizi di noleggio con conducente e, con il camioncino Fiat 614, avrebbero continuato il trasporto merci fino alla metà del decennio. Nel 1956 l’azienda acquistò un Fiat 640 per il trasporto degli operai da Scarlino alla Cava Roccia di Gavorrano, segnando l’inizio di una fase di forte crescita.

Gli anni Sessanta e Settanta: la svolta del turismo e dell’industria

«Nei primi anni Sessanta arrivò un Fiat 642, che consentì di potenziare la linea Scarlino–Follonica via Fattoria Casone, comprensiva anche del trasporto scolastico – ricorda Gianfranco – Poco dopo, un secondo Fiat 642 da turismo diede il via ai primi servizi di noleggio turistico, tra cui le trasferte delle squadre di calcio e le gite scolastiche».

Nel 1963, una volta conseguita la patente D, Gianfranco Gianferotti iniziò a guidare gli autobus personalmente. Con la costruzione dello stabilimento Montecatini del Casone, il servizio venne ulteriormente ampliato per il trasporto degli operai e del personale tecnico. «In quegli anni l’azienda si dotò di un Fiat 309, mezzo più moderno ed efficiente, adatto anche ai lunghi viaggi turistici», ricorda con orgoglio Gianfranco.

Nel 1968 arrivò in azienda il Fiat 309L carrozzato Barbi, considerato all’epoca uno dei migliori autobus in circolazione. «Con questo mezzo l’impresa iniziò a seguire la squadra di hockey di Follonica – racconta – effettuando lunghe trasferte nelle principali città italiane». Fu da quegli anni fino al 1974 che le Autolinee Gianferotti vissero un nuovo periodo di grande espansione, distinguendosi per affidabilità e qualità nei servizi turistici, di noleggio e transfer in Italia e all’estero.

Dal passaggio a RAMA alla carriera tecnica

Dal 1º gennaio 1974, la Provincia di Grosseto acquistò l’azienda, integrandola nella Rama (Rete automobilistica maremmana amiatina). «Decisi di non proseguire oltre come autista, dedicandomi con passione alla meccanica – ricorda Gianferotti – La direzione Rama mi affidò l’incarico di capo officina nella sede di Follonica», riconoscendogli così la competenza e affidabilità maturate con il tempo nell’azienda di famiglia. Nel 1993, Gianfranco Gianferotti venne promosso a capo tecnico della sede di Grosseto, con la responsabilità anche delle agenzie di Arcidosso, Follonica, Orbetello, Pitigliano e della carrozzeria centrale. «Sono stati anni bellissimi fino al 2001, anno della mia pensione – racconta Gianfranco – e sono contento di aver lasciato un buon ricordo del mio operato a tutto il personale della direzione, delle officine e viaggiante».

La pensione di Gianfranco ha chiuso il cerchio di un lavoro partito da un’impresa familiare locale che ha finito per servire un territorio sempre più ampio.

Dalle labbra di Gianfranco esce un racconto che parla di innovazione, sacrificio e dedizione che ha accompagnato per oltre un secolo lo sviluppo di Scarlino e della Maremma. Un territorio che è decisamente orgoglioso di essere stato teatro di storie come quella dei Gianferotti, che dalle carrozze trainate dai cavalli ai moderni autobus del dopoguerra, hanno incarnato con la propria storia familiare l’evoluzione del trasporto pubblico locale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio.

