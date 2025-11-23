GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 23 novembre 2025
Ariete energico: scegli attività che ti permettano di muoverti.
Toro accogliente: oggi ti prendi cura della casa e degli altri.
Gemelli brillante: sei il centro della conversazione.
Cancro delicato: ma oggi sai anche farti valere.
Leone, segno del giorno, sarà radioso, carismatico, generoso: oggi sei un punto di riferimento per chi ti sta vicino.
Consiglio escursione: visita Poggio Perotto, sopra Roccalbegna, e ammira la valle dall’alto: un trono naturale per il tuo spirito regale.
Vergine serena: oggi lasci correre ciò che non conta.
Bilancia in equilibrio: perfetta sintonia con chi ami.
Scorpione profondo: ma oggi scegli la leggerezza.
Sagittario avventuroso: giornata da vivere fuori casa.
Capricorno silenzioso: ma presente e affettuoso.
Acquario brillante: ti fai notare per le tue idee.
Pesci ispirati: ma oggi più ancorati alla realtà.