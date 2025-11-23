GROSSETO – Il Siena interrompe la serie d’oro del Grosseto, fermandolo 1-1 al Carlo Zecchini nella tredicesima di campionato (foto di Paolo Orlando). Una gara velenosa fra due rivali storiche che non hanno risparmiato energie né lesinato voglia di vincere, anche a costo di esagerare con la verve agonistica. Il tutto davanti ad un pubblico di circa tremila persone, rumoroso e folkloristico.

Proprio i supporter locali si infiammano già al 4′ per il vantaggio di bomber Marzierli. Gli ospiti pian piano crescono e cercano di rimediare. Positivo però il lavoro della retroguardia maremmana, che sventa un paio di pericoli. I bianconeri non mollano e nella ripresa continuano a pungere, in un match a tratti confuso e con qualche spintone. Al 25′ un fallo illecito vale il penalty per i senesi, che realizzano l’1-1 con Lipari. Finale di marca grossetana, con un paio di belle occasioni in cui Paolucci si supera ed evita il peggio. E’ un punto indolore per gli uomini di Indiani, ancora primi con cinque punti di gap da Altopascio e Seravezza, quest’ultima unica inseguitrice a fare bottino pieno.

GROSSETO: Marcu, Gerardini, Sabelli, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Bellini, Montini, Gonnelli, Brenna, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Della latta, Riccobono, Benedetti, Ampollini, Fiorani, Regoli, Ferronato, D’Ancona. All. Indiani.

SIENA: Paolucci, Barbera, Lipari, Nardi, Ciofi, Zanoni, Somma, Loconte, Noccioli, Vlahovic, Conti. A disposizione: Testoni, Rossi, Vari, Mastelli, Cavallari, Marini, Ronchi, Menghi, Calamai. All. Bellazzini.

ARBITRO: Ammannavi di Firenze; assistenti Cattaneo di Monza e Magnifico di Bari.

MARCATORI: 4′ Marzierli, 25′ st (rig.) Lipari.

NOTE: circa 3000 spettatori presenti.