GROSSETO – Si è svolto ieri a palazzo Aldobrandeschi di Grosseto, il corso di formazione “Il ruolo del fisioterapista nelle disfunzioni del pavimento pelvico”, organizzato dall’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Pisa, Livorno e Grosseto. «L’iniziativa ha registrato una ottima partecipazione di professionisti, confermando il crescente interesse del territorio per un ambito specialistico della fisioterapia di grande rilevanza clinica» afferma l’Ofi.

L’apertura dell’evento ha visto gli interventi del presidente Ofi Gino Petri, della dottoressa Monica Fontanelli, coordinatrice di Aifi Toscana, e del consigliere della Provincia di Grosseto Ciro Cirillo, che ha portato il saluto istituzionale sottolineando l’importanza di iniziative formative capaci di valorizzare le competenze dei professionisti sanitari.

Il corso, patrocinato da Aifi – Associazione italiana fisioterapia, dal Gis Aifi pavimento pelvico e dalle Province di Grosseto, Pisa e Livorno, ha riunito i relatori Anna Maria Balestri, Tiziana Calamassi, Serena Conti, Serena Godioli, Alfredo Genovese, Manuela Lucheroni, Giovanni Mintrone e Salvatore Tumbiolo, che hanno approfondito aspetti clinici e terapeutici legati alle disfunzioni del pavimento pelvico, offrendo una panoramica aggiornata e multidisciplinare.

La Provincia di Grosseto ha messo a disposizione la propria sede, «riconoscendo il valore dell’evento e sostenendo attivamente la formazione professionale sul territorio».

«Siamo molto soddisfatti della qualità dei contenuti e dell’ampia partecipazione – dichiara il Consiglio direttivo Ofi Pisa-Livorno-Grosseto –. Queste iniziative rappresentano momenti fondamentali di crescita e confronto tra professionisti, rafforzando la rete di competenze che ogni giorno opera a servizio della salute dei cittadini».