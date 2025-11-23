US GROSSETO 6. Gli unionisti partono alla grande con il gol di Marzierli al quarto minuto: le premesse sono ottime, ma la squadra, invece di attaccare come abbiamo visto nel corso di tutte le partite dall’avvento di Indiani, si schiaccia in difesa per cercare di mantenere il risultato. Dopo il pareggio dei bianconeri su rigore il Grifone torna ad attaccare, ma le idee scarseggiano e l’undici maremmano non riesce sebbene il forcing finale ad agguantare i 3 punti. Si interrompe la striscia di sette vittorie consecutive, restano notevoli i 12 risultati utili consecutivi (foto Orlando).

MARCU 6,5. Bene per tutta la partita, coordina alla perfezione la retroguardia Unionista. Respinge un tiro insidioso di Noccioli al minuto numero 11. Al 70′ viene spiazzato dal calcio di rigore del numero 8 Lipari.

BRENNA 6. Con il Grosseto a trazione difensiva, deve rimanere sempre attento ad ogni incursione degli esterni senesi, sempre pericolosi. Svolge alla perfezione il suo compito.

GONNELLI 6,5. Ordinato in fase difensiva, al quarto minuto manda in porta con uno splendido lancio Marzierli, è sembrato più a suo agio nella difesa a 4 del primo tempo, ma non ha disdegnato anche la difesa a 3 proposta nella seconda frazione.

CIRAUDO 6. Sempre al posto giusto nello scacchiere difensivo di Indiani, si immola su un tiro pericoloso al 38′. Nel secondo tempo perde un po’ di brillantezza venendo schierato come quinto di centrocampo, viene sostituito. Dal 59′ D’ANCONA 6,5. Al suo ingresso un Grosseto prima spento in fase offensiva sembra trovare di nuovo linfa vitale, ottimo sia in fase copertura difensiva che in quella offensiva, dove le sue sgaloppate impensieriscono la retroguardia senese.

MONTINI 6. Recuperato per una maglia da titolare, deve ancora riprendere la sua migliore condizione, l’impressione è che possa dare molto di più. Da rivedere.

SABELLI 6. Si impegna su ogni pallone, ma non riesce a fare da filtro tra la difesa e l’attacco. Poche le palle sporche vinte. Si evidenzia una sua chiusura su una potenziale occasione pericolosa al 28′. Dall’84′ REGOLI 6,5. Allo scadere tenta un eurogol da 30 metri, l’urlo di gioia viene strozzato dalla grande parata dell’estremo difensore bianconero. La sua tecnica e la sua precisione nei passaggi e nei cross sono mancati al Grifone visto oggi.

BELLINI 5. Poche luci e tante ombre. Meravigliosa la sua azione personale al 66′, dove dopo aver recuperato palla si spinge sulla fascia destra, salta un uomo ma il suo passaggio non trova l’aggancio di Marzierli. Suo il fallo che ha consegnato il rigore ai rivali.

BACCIARDI 5,5. Entrata dura sul capitano Somma e ammonizione al 40′, da lì si complica la sua partita, dove presta più attenzione a non commettere un secondo fallo punibile con la sanzione piuttosto che entrare aggressivo sulle palle vaganti.

DISANTO 5,5. Poco incisivo oggi nell’uno contro uno, non riesce mai nell’arco del primo tempo ad accendere il motore, sebbene si renda partecipe nella fase difensiva della squadra, viene sostituito al termine della prima frazione. Dal 46′ RICCOBONO 5,5. Non riesce mai davvero a mostrarsi pericoloso, sia sulla fascia destra che nelle poche volte che si è proposto all’interno del rettangolo verde.

GERARDINI 5,5. Ala pura, come per Disanto, poche volte riesce a sorprendere la retroguardia bianconera, la troppa prevedibilità lo porta ad essere sacrificato per il passaggio alla difesa a 3. Dal 46′ AMPOLLINI 5,5. Con lui il Grosseto passa alla difesa a 3, ma la sensazione è che anche lui prediliga il giocare in una linea difensiva a 4. Non dà un vero apporto alla partita.

MARZIERLI 7,5. Abnegazione e tanta voglia di incidere, parte perfettamente dietro la linea dell’ultimo difensore su un lancio perfetto di Gonnelli e insacca la rete del vantaggio da solo davanti al portiere con un destro chirurgico al quarto minuto di gioco. Ha l’occasione di raddoppiare con un colpo di testa al 46′ dove però l’estremo difensore bianconero si supera. Migliore in campo.

MISTER INDIANI 6. Parte con la difesa a 4, si ritrova immediatamente in vantaggio dopo 4 minuti, i presupposti ci sono tutti per un’altra bella partita, e invece la squadra arretra il baricentro per pensare solamente a difendersi. Alla fine del primo tempo decide di passare dal 4-3-3 al 3-5-2, togliendo due esterni per un centrale e una seconda punta, scelta che sembra ripagare, se non che l’occasione del rigore spezza le ali alla sua squadra. Decide dunque di inserire al minuto numero 84 Regoli per portare imprevedibilità in campo, il tutto però forse troppo tardi.