Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitta indolore per la squadra di A2 della Blue Factor: nell’atto conclusivo della Coppa Italia il Castiglione cede all’Iren Follonica per 5-4. Partita dai due volti: Follonica avanti nel primo tempo con i gol di fabbri e Saitta e sul 3-0 ad inizio ripresa con Galgani. Il castiglione accorcia con Faelli, ma i padroni di casa allungano fino al 5-1 ancora con Galgani e Saitta. La Bleu Factor si scuote e tenta una clamorosa rimonta. Nerozzi realizza un rigore, e Filippo Montauti la punizione di prima. Faelli fa 5-4 ma non c’è più tempo. Sabato prossimo scatta il campionato di A2 girone B e la Blue Factor esordisce in trasferta a Viareggio contro i Pumas.

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 5-4

IREN FOLLONICA: Mattia Andreoni, (Elia Riva); Filippo Galgani, Enrico Burroni, Alessandro Agresti, Edoardo Fabbri, Gabriele Talarico, Luca Esposto, Alessandro Saitta, Marco Premoli. All. Carlo Gucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Filippo Agresti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (2-0) 5’02 Fabbri (F), 9’04 Saitta (F); st 4’55 Galgani (F), 7’04 Faelli (C), 17’04 Galgani (F), 17’55 Saitta (F), 18’29 rig. Nerozzi (C), 18’38 pp F.Montauti (F), 23’18 Faelli (C).

Serie A2 Coppa Italia – 9° turno 22 novembre

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 5-4

Serie A2 Coppa Italia – recupero 6° turno 23 novembre

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

La classifica

Roller Matera 24 punti; Pumas Viareggio (7) 15; Castiglione, Eboli, Follonica (7) 6

Tutt’altra musica per le rose giovanili. Manita vincente per il quintetto Under 17 Lo Scoiattolo, nel sesto turno del campionato. I biancocelesti hanno comandato le operazioni fin dall’inizio con la doppietta di Filippo Agresti che ha portato avanti il Castiglione alla fine del primo tempo. Nella ripresa i maremmani segnano subito il rigore con Diego Bracali e poi ancora nel finale arrotondano con le reti di Turbanti e ancora Bracali per il 5-0.

U17, Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione 0-5

CGC VIAREGGIO: Sebastian Rosi, (Gabriele Consiglio); Samuele Vanni, Nicolas Vellutini, Matteo Triola, Daniel Pelliccia, Michele Zurolo, Edoardo Caravano, Giulio Medi, Paolo Chimenti. All. Matteo Giorgi.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele De Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Massimo Stoluto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Thiene.

RETI: pt (0-2) 16’19 e 17’36 Agresti (C); st 1’56 rig. D.Bracali (C), 15’11 Turbanti (C), 18’56 D.Bracali (C).

Under17 zona 4 – 6a giornata 23 novembre

Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione

Pumas Viareggio B-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio A

La classifica

Pumas Viareggio A (4) 12 punti; Castiglione (4) 9; Sarzana (4) 6; Cgc Viareggio (4) 3; Pumas Viareggio B (4) 0

Under17 zona 4 – 7a giornata 30 novembre

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Sarzana

Senza storia il testa-coda in Under 15. A Siena il Castiglione La Scala non fa sconti al fanalino di coda e si impone alla fine per 16-2. Gara che nel primo tempo è decisamente più combattuta anche se i biancocelesti scappano via fino al 5-0 con il gol del bianconeri che chiede il primo tempo. Nella ripresa man mano il Castiglione allunga fino al 16-2. In gol con un poker personale Sforzi e Giabbani e poi doppiette per bagnoli, Pucillo, Bacci e Stoluto. La Scala solitario in testa alla classifica a punteggio pieno.

U15, Siena-La Scala Castiglione 2-16

SIENA: Tiago Rino Fratagnoli; Leonardo Lazzeretti, Tommaso Distefano, Francesco Rossi, Leonardo Mattii, Duccio Pedrotti. All. Marco Mantovani.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-5) 1’05 Sforzi (C), 5’02 Giabbani (C), 12’43 Pucillo (C), 14’10 e 15’06 Bagnoli (C), 12’19 Pedretti (S); st 1’51 Sforzi (C), 2’45 rig. e 4’31 Giabbani (C), 5’34 Pucillo (C), 7’08 Giabbani (C), 12’46 Bacci (C), 13’00 e 15’05 Sforzi (C), 15’30 Bacci (C), 18’31 e 19′ 07 Stoluto (C), 19’31 Rossi (S).

Under 15 zona 4 – 7a giornata 22 novembre

Sarzana B-Bluoptik Follonica 0-4

Cp Grosseto A-Cgc Viareggio 4-4

Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio 0-0

Sarzana A-Cp Grosseto B 16-2

Siena-La Scala Castiglione 2-16

Startit Prato-Versilia HForte

La classifica

Castiglione 21 punti; Cgc Viareggio 19; Sarzana A 18; Cp Grosseto A 16; Follonica 13; Rot.ca Camaiore 11; Sarzana B 9; Spv Viareggio, Versilia HForte (6) 4; Prato (6) 3; Siena 1; Cp Grosseto B 0

Under 15 zona 4 – 7a giornata 29 novembre

La Scala Castiglione-Cp Grosseto A

Cp Grosseto B-Bluoptik Follonica

Versilia HForte-Sarzana B

Cgc Viareggio-Startit Prato

Rot.ca Camaiore-Sarzana A

Siena-Spv Viareggio