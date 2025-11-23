GROSSETO – E’ quello fra Grosseto e Siena il pareggio più importante dei sei totali registrati nella tredicesima giornata del girone E di serie D (foto di Paolo Orlando). In una gara tutt’altro che scontata, il miglior attacco non è riuscito a prevalere sulla miglior difesa del raggruppamento fra emozioni e occasioni mancate, pericoli e parate di peso. In zona playoff solo il Seravezza ha portato a casa tutta la posta in palio, affiancando al secondo posto l’Altopascio, che ha invece impattato contro lo Scandicci: invariati quindi i cinque passi di distanza dalla vetta maremmana, in una graduatoria che si sta allungando sempre più.

Grifone, segno X nel duello col Siena

La classifica:

Grosseto 32 punti; Tau Altopascio, Seravezza 27; Foligno 24; Prato, Ghiviborgo, Siena, San Donato Tavarnelle 22; Terranuova Traiana, Sporting Trestina 16; Scandicci, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Orvietana 14; Cannara, Sansepolcro 11; Camaiore 9; Poggibonsi 3.