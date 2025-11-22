MASSA MARITTIMA – “Ancora una volta il consigliere Mazzocco ha travisato la ratio che sta dietro alla scelta della V Commissione consiliare ‘Sanità’, dando un’interpretazione distorta e volutamente strumentale della realtà”. afferma la sindaca Irene Marconi.

“Per fare chiarezza – prosegue -: la decisione della Multiservizi, partecipata del Comune, di aprire degli ambulatori nella farmacia comunale, nasce da un preciso indirizzo politico che è stato espresso dalla V Commissione – a cui i due consiglieri del gruppo Mazzocco sindaco hanno scelto di non partecipare – che è quello di ampliare l’offerta sanitaria specialistica sul territorio, in modo da permettere alla popolazione, sempre più anziana, di trovare specialistiche mediche sul posto, evitando che migri altrove come accade ora. In questi studi medici, infatti, non sono previsti specialisti che si trovano in concorrenza con quelli dell’ospedale, confermando che l’obiettivo è quello di completare l’offerta”.

“L’Amministrazione comunale – prosegue la sindaca – non sta speculando, né trasformando il pubblico in impresa privata: sta facendo esattamente il contrario, ovvero interviene dove il sistema sanitario pubblico, per ragioni ormai note e diffuse in tutta Italia, al momento non riesce a coprire una serie di servizi che sono invece richiesti dalla popolazione. Lo sa bene chi è costretto a spostarsi a Follonica e Grosseto nel migliore dei casi, o addirittura a Siena o Arezzo, anche solo per una visita di controllo, spendendo per il professionista ma anche per il viaggio. La libera scelta esiste nella sanità e non possiamo costringere nessun professionista a trasferirsi qui, ma possiamo creare delle condizioni che ci rendano attrattivi”.

“L’apertura degli studi medici da affittare ai privati è una risposta concreta a un bisogno reale.- dichiara ancora Irene Marconi – Nel contempo, il Comune si impegna a percorrere la strada per convenzionare la struttura con l’Usl Sud Est, come è chiaramente scritto nel verbale della V Commissione, dove sono riportate anche regole ben precise: sei mesi di gratuità per avviare il servizio rapidamente con un successivo periodo di affitto agevolato con l’obbligo per i professionisti di applicare tariffe calmierate. Inoltre, il bando indica quali professioni mediche sono richieste. È evidente che non c’è speculazione ma la volontà di favorire i cittadini che trovano servizi vicino a casa a costi contenuti.”

“Sul tema della neuropsichiatria infantile invece – spiega la sindaca –mi trovo allineata con Mazzocco. La carenza di neuropsichiatri è nazionale, regionale e provinciale. In provincia di Grosseto pesa la carenza del professionista, con la conseguenza di lunghe liste d’attesa e inevitabili tempi lunghi nelle certificazioni, che mettono in difficoltà la scuola, le famiglie e i piccoli pazienti. A proposito di questa carenza, sulla strategica nazionale delle aree interne, la sub-area Colline Metallifere, si è mossa proponendo un progetto, in collaborazione con il Coeso, per la riattivazione di alcuni servizi decentrati e capillari proprio sui territori disagiati, in particolar modo il servizio di sportello psichiatrico, che manca a Massa Marittima da quando è stato chiuso il reparto di psichiatria, e il servizio di sportello ostretrico-ginecologico. Quindi le amministrazioni comunali, tutte, si stanno muovendo per risolvere il problema della mancanza di servizi e si interrogano su come agire per riportarli sui territori, andando a ricercare risorse e opportunità proprio per ridurre il disagio di chi abita in aree decentrate e spopolate. Ci auguriamo che i nostri progetti portino presto risposte positive e continuiamo a lavorare a stretto contatto con l’azienda per monitorare, tutelare e promuovere i servizi sul nostro territorio. Il tema della neuropsichiatria infantile, su cui anch’io esprimo la mia preoccupazione, è un argomento che porterò all’attenzione della Commissione, insieme ad altri che stiamo approfondendo, in attesa di incontrare l’assessora regionale Monia Monni, neo nominata proprio con la delega alla sanità”.