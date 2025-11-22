GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto si gioca domenica alle 18, sulla pista amica di via Mercurio, un posto nella finale intergirone della Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Marco Zanobi, sconfitti 7-4 due settimane fa sul campo del Viareggio Hockey, cercheranno di ribaltare il risultato per ottenere il pass al 3° turno della manifestazione che apre la stagione.

“Siamo stati bravi – sottolinea il mister Marco Zanobi – a limitare il passivo nella gara d’andata e questa volta proveremo a ribaltare l’esito di quella partita, vincendo con almeno quattro gol di scarto. Le possibilità ci sono tutte, perché i ragazzi ci credono, si sono allenati bene e avremo la formazione al completo con i rientri del portiere Luca Squarcia, di Mattia Giabbani e di Alessandro Bardini e inoltre Marco Bianchi, il bomber dello scorso anno, ha quindici giorni di allenamento in più sulle gambe. Siamo fiduciosi, anche perché i ragazzi come Cardi e Giusti stanno crescendo”.

Questi i convocati: Squarcia, Saletti; Bruzzi, Civitarese, Bianchi, Cardi, Bardini, Giabbani, Giusti, Perfetti.