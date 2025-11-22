MAGLIANO IN TOSCANA – Stasera, 22 novembre, si riaccendono le luci del Covo, lo storico locale di Sant’Andrea a Magliano che per anni ha rappresentato il punto di riferimento della vita notturna maremmana frequentata anche dai vip.

Una riapertura attesa, quella voluta da Antonio Catani, chef grossetano e presidente della Federazione Cuochi di Grosseto, insieme al socio Dario Viti, allenatore di cavalli da corsa, che hanno deciso di ridare vita a uno spazio ricco di storia e di ricordi.

«Abbiamo girato vari locali per trovare quello che facesse al caso nostro ma nessuno ci convinceva – spiega Catani – La scelta è caduta sul Covo proprio per il suo passato glorioso e per la sua posizione strategica. Poi abbiamo conosciuto i proprietari del Covo e ci siamo detti che sarebbe stato bello riportarlo in auge, farlo rivivere come si deve». Il locale, che negli anni d’oro ha visto passare tra le sue mura personalità dello spettacolo e della cultura (Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ne fecero un rifugio amato durante le loro soste in Maremma) rappresenta un pezzo di storia della movida toscana.

Da Il Covo a Covo dancing

L’intervento di ristrutturazione ha rispettato l’anima del Covo, modernizzando gli impianti e rinnovando gli spazi senza tradirne l’identità. «Abbiamo lavorato sulla parte impiantistica, dagli impianti all’insegna allo stesso Covo», racconta Catani – sottolineando come l’obiettivo sia stato quello di preservare il fascino originale del locale pur adattandolo alle esigenze contemporanee. Nell’insegna spunta un “dancing” finale, segnale che sarà proprio sulla musica e sul ballo che rinasce l’anima del nuovo Covo.

«La serata di stasera rappresenta un primo assaggio di quello che sarà il nuovo Covo – dice Catani – Non si tratta ancora dell’apertura definitiva a regime, ma di un’anteprima anche per mettere a punto la formula che caratterizzerà le serate future, una sorta di assaggio di quello che sarà». Le prossime date di apertura verranno comunicate direttamente nei prossimi giorni dal Catani e Viti.

Per Catani, sessantenne chef con una lunga carriera nella ristorazione maremmana, e per Viti, professionista del mondo ippico con la passione per le sfide imprenditoriali, il progetto del Covo rappresenta un’avventura che unisce competenze diverse. «L’auspicio è che il Covo possa tornare a essere quel luogo di incontro e di festa che ha segnato la storia della Maremma, mantenendo viva la tradizione del locale che ha ospitato generazioni di giovani e meno giovani, artisti e gente comune, in cerca di una serata diversa e piacevole».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i gestori (o seguire il locale sulle pagine social “ilcovodancing”), pronti ad accogliere nuovamente gli habitué del Covo e tutti coloro che vorranno scoprire o riscoprire questo angolo della notte maremmana.