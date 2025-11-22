CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne, la campagna di ascolto “La tua voce conta”, promossa da Impresa Donna Cna Grosseto, fa tappa a Castiglione della Pescaia. L’appuntamento è alle 16, nella sala del Consiglio comunale, in via Cesare Battisti, e l’evento vede il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“In queste settimane – dice Paola Checcacci, presidente di Impresa Donna Cna Grosseto – abbiamo avuto modo di ascoltare e confrontarci con tante artigiane, imprenditrici e lavoratrici, in un dialogo sempre costruttivo. Ci è sembrato doveroso organizzare una tappa in occasione del 25 Novembre, e pertanto ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno che ha accordato a questa iniziativa. Siamo certi che anche con la parità di genere si possa contrastare attivamente la violenza”.

Obiettivo dell’iniziativa, che ha già toccato diversi luoghi della provincia di Grosseto, è quello di raccogliere bisogni e aspettative delle lavoratrici sui vari territori della provincia di Grosseto per poter progettare e programmare azioni che possano migliorare la vita lavorativa e quotidiana. All’evento di Castiglione della Pescaia, quindi, oltre a Paola Checcacci, presidente di Impresa Donna Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e le artigiane e imprenditrici di Impresa Donna, saranno presenti anche i e le rappresentanti del Comune. L’evento è aperto a tutti.

La campagna “La tua voce conta” si concluderà martedì 9 dicembre, alle 18, nel teatro sala Friuli in piazza San Francesco a Grosseto, con lo spettacolo “Femminile singolare” di Fabio Cicaloni. Ingresso libero.

Per informazioni: www.cnagrosseto.it – [email protected]