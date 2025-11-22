Foto di repertorio

TIRLI – Aggiornamento ore 10.40 – L’incidente è accaduto durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo è stato attinto da un un colpo di fucile al torace, sparato da altro cacciatore. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica. L’uomo deceduto era residente nel comune di Castiglione della Pescaia. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

News ore 10.23 – Tragedia questa mattina nella zona boschiva intorno a Tirli, dove un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato alle 9.06, quando la centrale operativa del 118 di Asl Toscana sud est ha ricevuto la richiesta di soccorso.

Sul posto sono intervenuti rapidamente l’ambulanza India della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine, che hanno raggiunto l’area impervia in cui si trovava l’uomo.

Nonostante i tentativi dei sanitari, per l’80enne non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato deceduto sul posto. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui l’uomo è stato colpito.

Notizia in aggiornamento