GROSSETO – Ondata di freddo su tutta la Toscana con nevicate a quote basse sulla zona appenninica. Temperature in picchiata anche in provincia di Grosseto dove la neve è arrivata sia sull’Amiata che sulle Colline Metallifere e in particolare sul territorio del comune di Montieri.

«Il primo assaggio di neve a Montieri – scrive il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi – Come nelle altre località montane della Toscana. Non si dovrebbero prevedere grosse precipitazioni ulteriori ma non escludiamo la formazione di ghiaccio durante le ore serali e notturne. Stiamo monitorando per organizzarci al meglio. Dal pomeriggio forti venti, freddi, da Nord Est».

–



Il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato che sono stati allertati anche i mezzi spazzaneve della protezione civile per l’area dell’Amiata a partire da quota 600/ 800 metri di altitudine.

Il freddo in Toscana: la situazione e le zona più colpite dal maltempo

In queste ore la Toscana è stretta nella morsa del primo vero maltempo invernale della stagione, con freddo intenso, neve sui rilievi e un vento teso che sta rendendo difficili gli spostamenti su buona parte del territorio regionale. Dopo una lunga fase autunnale mite, l’ingresso di aria più fredda ha provocato un brusco calo delle temperature, percepibile sia sulle città dell’interno sia lungo la costa, dove i valori massimi faticano a superare pochi gradi sopra lo zero nell’entroterra e restano comunque contenuti vicino al mare.​

Sulle zone montane e collinari, in particolare lungo l’Appennino, in Casentino e sull’Amiata, la diminuzione termica ha favorito il ritorno della neve, che in alcuni tratti ha imbiancato paesi e passi a quote relativamente basse per il periodo, con possibili difficoltà per la circolazione e la necessità di dotarsi di gomme invernali o catene. Le previsioni confermano la persistenza di un quadro freddo, con rischio di gelate nelle prime ore del mattino soprattutto nelle vallate interne e sui crinali, dove il manto nevoso appena caduto potrà trasformarsi in ghiaccio sulle strade meno esposte al sole.​

A complicare ulteriormente la situazione è il vento, che soffia forte dai quadranti settentrionali e orientali, con raffiche più intense lungo i crinali appenninici e nelle zone collinari dell’interno, ma avvertibile anche in pianura e lungo la costa. Questo contribuisce ad aumentare la sensazione di freddo e può creare problemi a strutture esposte, alberi e impalcature, motivo per cui la Protezione Civile ha emesso e mantenuto attive allerte, in particolare con codice giallo per vento e neve su diverse aree della regione.​

Nelle scorse giornate non sono mancate piogge forti e temporali, soprattutto tra la Toscana centrale e quella settentrionale, con episodi di allagamenti localizzati, smottamenti e disagi alla viabilità nelle zone più vulnerabili del reticolo idraulico minore. La fase attuale vede un parziale spostamento del maltempo verso est, ma il rischio legato a neve, ghiaccio e vento resta concreto almeno fino al termine dell’ondata fredda, che secondo le tendenze potrebbe mantenere un’impronta invernale anche nei prossimi giorni, intervallata da nuove perturbazioni.​

In questo contesto le autorità regionali invitano alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore e nelle zone più interessate dai fenomeni, di prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamento, e di seguire con regolarità gli aggiornamenti diffusi dai servizi meteorologici e di protezione civile. La Toscana si prepara quindi a vivere un fine novembre dal sapore decisamente invernale, con un clima che ricorda più i mesi freddi che la coda dell’autunno, e con un territorio chiamato ancora una volta a fare i conti con piogge intense, vento e neve nel giro di poche ore.

Le previsioni per domani in provincia di Grosseto

Domani in provincia di Grosseto si prospetta una giornata caratterizzata da cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con successivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata, senza precipitazioni significative.

Nel nord della provincia, nell’area di Follonica e Massa Marittima, al mattino le temperature minime si aggireranno intorno allo 0 °C, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere circa 10-11 °C, con venti moderati da est in mattinata e da sud-sudest nel corso delle ore.

Nel capoluogo e nella zona centrale, ovvero Grosseto città e immediate vicinanze, la minima prevista è di 0 °C, la massima intorno ai 10 °C; la nuvolosità sarà più compatta nel pomeriggio e in serata, e il freddo mattutino sarà avvertito.

Sull’Monte Amiata e nelle zone collinari, le temperature scenderanno ulteriormente: le minime potranno essere leggermente sotto lo 0 °C, mentre le massime non supereranno gli 8-9 °C. In questa zona la copertura nuvolosa crescerà con più rapidità e potrebbe rendere la giornata più grigia.

Infine, al sud della provincia, nella zona di Orbetello e del Monte Argentario, la giornata partirà con schiarite e temperature minime vicine a 0 °C, mentre le massime resteranno intorno ai 10 °C. Il cielo sarà più asciutto, ma con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

In sintesi, la Maremma vivrà una giornata fredda, con escursione termica significativa tra mattina e pomeriggio: al mattino il freddo si farà sentire, quindi è consigliabile vestirsi a strati e non sottovalutare l’effetto “percepita”.