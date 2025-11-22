GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 22 novembre 2025

Ariete vivace: oggi sei in piena sintonia con l’ambiente.

Toro tranquillo: ti concedi una giornata senza fretta.

Gemelli dinamico: ma rischi di fare troppa confusione.

Cancro empatico: oggi il tuo affetto è una medicina.

Leone generoso: dai tanto, ma ricevi anche di più.

Vergine operativa: ma trova anche spazio per il relax.

Bilancia armoniosa: bene i rapporti, soprattutto in famiglia.

Scorpione lucido: ma oggi più morbido e disponibile.

Sagittario, segno del giorno, sarà entusiasta, libero, pieno di idee: giornata perfetta per allargare gli orizzonti.

Consiglio escursione: sali fino a Monte Labbro e goditi il panorama sulla Maremma e l’Amiata: la vista amplia mente e spirito, proprio come piace a te.

Capricorno concreto: ma oggi lascia che qualcosa accada da sé.

Acquario ispirato: puoi dare vita a un progetto originale.

Pesci sensibili: ma oggi anche più diretti del solito.